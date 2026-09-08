La Russie reprend ses frappes sur Kiev après trois jours de trêve

De fortes explosions ont été entendues tôt mardi à Kiev, ont constaté des journalistes de l'AFP, alors qu'a expiré dans la nuit une suspension de trois jours des frappes russes sur la capitale ukrainienne.

L'administration militaire de la capitale a fait état d'une attaque de missiles et invité les habitants à gagner les abris, soulignant que "la défense aérienne est activée".

Selon les autorités, des bâtiments ont été touchés à Kiev même ainsi que dans les districts de Boryspil et Fastiv, en banlieue.

Un journaliste de l'AFP a vu des panaches de fumée ainsi que les lueurs d'un incendie.

Cette attaque russe est la première visant Kiev depuis trois nuits, après l'expiration d'une trève réciproque annoncée par Moscou et Kiev le temps d'une visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner dans ces deux villes.

L'agence d'Etat russe Tass a également confirmé que "le moratoire de trois jours sur les frappes contre Kiev, instauré à l'occasion de la visite de négociateurs américains en Ukraine, a pris fin".

Plusieurs blogs spécialisés ukrainiens avaient jugé probable une attaque russe massive de missiles de différents types sur Kiev à l'expiration de la trêve, faisant notamment état du redéploiement de bombardiers à cette fin par l'armée russe.

Steve Witkoff a estimé lundi que sa tournée avait permis des "progrès substantiels" en vue de l'organisation de pourparlers tripartites pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022.

"Le président Trump travaille dur pour arrêter la tuerie et oeuvrer à une paix durable", a-t-il assuré sur X.

- Propositions américaines -

Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou samedi, puis se sont rendus pour la toute première fois dimanche à Kiev, où ils se sont entretenus avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des représentants européens — français, britanniques et allemands — ont participé à ces cycles de négociations dimanche à Kiev.

Le Kremlin a annoncé lundi "ne pas exclure" une reprise des pourparlers tripartites, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov affirmant par ailleurs qu'il était "encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précises".

Le président ukrainien a affirmé de son côté préparer la suite des négociations.

"Nous coordonnons nos prochaines étapes. Nous préparons les prochaines réunions et communications. Les propositions de l'Ukraine sont constructives et le seront toujours", a déclaré Volodymyr Zelensky sur Facebook.

Un haut responsable de la présidence ukrainienne a dit à l'AFP que les émissaires de Donald Trump avaient présenté de nouvelles propositions "plus efficaces" pour mettre fin à la guerre, sans autre précision.

Lors des négociations précédentes, Moscou et Kiev étaient globalement restés sur leurs positions, les discussions achoppant notamment sur la question des territoires de l'Est de l'Ukraine dont la Russie revendique l'annexion.

A l'occasion de ces nouveaux pourparlers, Vladimir Poutine avait décrété une cessation des frappes sur Kiev pour trois jours, de samedi jusqu'à lundi inclus. Volodymyr Zelensky avait lui annoncé un arrêt des attaques visant Moscou pendant la même période.



AFP