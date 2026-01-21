Lactalis rappelle six lots de lait infantile en France, 18 pays concernés en tout

Lactalis procède ce mercredi au rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot en France, en raison de la "présence potentielle" de "céréulide", substance d'origine bactérienne pouvant provoquer diarrhées et vomissements. Au total, 18 pays sont concernés par ce rappel.

"C’est un fournisseur international qui propose de l’ARA", un oméga rentrant dans la composition de certains laits infantiles, qui est concerné, a précisé Lactalis à l’Agence France-Presse (AFP), ajoutant que "18 pays, notamment en Amérique latine", ainsi que l’Espagne, seraient visés par des rappels.

Du lait infantile commercialisé par Nestlé a par ailleurs fait l’objet d’un rappel début janvier dans plusieurs pays, dont la France, par mesure de précaution.

En 2017, Lactalis avait déjà grandement fait parler d’elle dans l’affaire du lait contaminé à la salmonelle.

