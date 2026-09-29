Le Pacifique mexicain résiste au passage de l'ouragan Polo

Des rues inondées, des arbres couchés, des fenêtres brisées mais pas de mort ni de blessé grave: les villages du littoral pacifique au Mexique ont résisté au passage de l'ouragan Polo.

Ce dernier a touché terre dans la nuit de lundi à mardi comme ouragan 3 sur 5 de l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents allant jusqu'à 175 km/h.Il a frappé l'Etat de Basse-Californie du Sud, où les autorités n'ont pour l'instant pas signalé de décès.A Puerto San Carlos, village d'environ 6.000 habitants qui vit principalement du tourisme, des maisons modestes, certaines en parpaings, d'autres en bois avec un toit en tôle, sont restées debout au milieu des rafales de vent accompagnées de sifflements.L'électricité a été coupée et certaines rues ont été inondées après la rupture d'une digue construite à la hâte contre les assauts de la mer.Si la Basse-Californie du Sud est traditionnellement l'une des zones du Mexique les plus exposées aux cyclones tropicaux, les habitants redoutaient un ouragan violent, dans une année marquée par le phénomène El Niño qui réchauffe les eaux de surface.Le gouverneur de cet état, Victor Castro, a indiqué qu'environ 700 personnes avaient rejoint les abris aménagés dans tout l'Etat."Le passage de l'ouragan en Basse-Californie du Sud nous a laissé des pluies, mais n'a fait aucune perte humaine, ce qui est le plus important", a-t-il indiqué par visioconférence lors de la conférence de presse quotidienne de la présidente Claudia Sheinbaum.Polo "a apporté peu de pluie, c'était surtout du vent", a indiqué à l'AFP Victor Garcia, un habitant de Puerto San Carlos, tandis qu'il ramassait les branches tombées sur sa maison.L'oeil du cyclone s'est trouvé près de Las Barrancas, un village à deux heures de route au nord de Puerto San Carlos où les destructions pourraient être plus importantes.L'ouragan s'est ensuite affaibli en progressant à l'intérieur des terres, dans l'État de Sonora."Nous allons évaluer les pertes matérielles aujourd'hui", a déclaré le gouverneur Castro.En plus de Polo, les météorologues surveillent Rachel, une tempête tropicale en formation dans le Pacifique au large du Mexique, qui devrait longer la côte et pourrait se transformer en ouragan.