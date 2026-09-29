Le Pacifique mexicain résiste au passage de l'ouragan Polo

Des rues inondées, des arbres couchés et des toits arrachés, mais pas de mort ni de blessé grave: les villages du littoral pacifique au Mexique ont résisté mardi au passage de l'ouragan Polo.

Ce dernier a touché terre dans la nuit de lundi à mardi comme ouragan oscillant entre 2 et 3 sur les 5 degrés de l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents allant jusqu'à 175 km/h.

Polo a frappé l'Etat de Basse-Californie du Sud, où les autorités n'ont pas signalé de décès.

Il s'est ensuite affaibli en tempête tropicale en remontant vers le nord-est, à l'intérieur des terres mexicaines. Jusqu'à 20 centimètres de pluie sont attendus dans l'Etat de Sonora, a indiqué le Centre américain des ouragans (NHC).

L'oeil du cyclone a atteint le village de pêcheurs de Las Barrancas, largement inaccessible mardi après l'effondrement d'un pont routier provoqué par la crue d'une rivière, a constaté l'AFP.

Plus au sud, sur le littoral de l'Etat de Basse-Californie du Sud, les rues ont été inondées et l'électricité coupée dans plusieurs communes, parmi lesquelles le petit port d'Adolfo Lopez Mateos et celui de San Carlos, connu pour l'observation des baleines.

Dans ces localités vivant du tourisme et faites de maisons modestes, certaines en parpaings, d'autres en bois avec un toit de tôle, les dommages ont été limités.

"Le hurlement du vent était terrifiant, on aurait dit que le diable était lâché", a témoigné auprès de l'AFP Elvira Sanchez, qui a affronté la tempête dans une école primaire transformée en abri à Puerto Adolfo Lopez Mateos.

Sa maison faite de bois de récupération est toujours debout après le passage de l'ouragan, même si les toits en tôle de la cuisine et de la chambre ont été arrachés.

Polo "a apporté peu de pluie, c'était surtout du vent", a observé Victor Garcia, un habitant de Puerto San Carlos, en ramassant les branches tombées sur sa maison.

La compagnie d'électricité s'efforce de rétablir le courant. Les autorités ont promis d'aider à réparer les habitations et d'évacuer l'eau des rues inondées.

L'armée avait déployé dès lundi près de 7.000 militaires dans cet Etat, où les cours et les activités maritimes ont été suspendues.

- "Peu de dégâts" -

Le gouverneur de Basse-Californie du Sud, Victor Castro, en visite dans un abri, a indiqué à l'AFP que les infrastructures locales avaient subi "peu de dégâts".

La nature a décidé d'être "clémente cette année", a-t-il estimé.

Un navire militaire a accosté dans la zone avec 2.000 colis de nourriture et de produits de première nécessité, de l'eau potable, des pelleteuses, des bateaux pneumatiques et un hélicoptère, "pour apporter un soutien à la population", a annoncé la Marine.

Si la Basse-Californie du Sud est traditionnellement l'une des zones du Mexique les plus exposées aux cyclones tropicaux, les habitants redoutaient un ouragan violent, dans une année marquée par le phénomène El Niño qui réchauffe les eaux de surface.

En plus de Polo, les météorologues surveillent Rachel, une tempête tropicale en formation dans le Pacifique au large du Mexique, qui devrait longer la côte et pourrait se transformer en ouragan.



AFP