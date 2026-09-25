Le pape Léon XIV s'est envolé pour une première visite en France très attendue

Attendu par des fidèles enthousiastes, le pape Léon XIV s'est envolé vendredi pour Paris, première étape d'une visite de quatre jours en France durant laquelle il abordera de multiples thèmes, dont l'intelligence artificielle, la question migratoire ou la lutte contre les violences sexuelles.

L'avion du pape de 71 ans, qui a des racines dans l'Hexagone - sa grand-mère était née au Havre avant d'émigrer aux Etats-Unis - a décollé à 08H00, selon un journaliste de l'AFP. Il doit atterrir à 10H00 (08H00 GMT) à l'aéroport d'Orly, où il sera accueilli par le président Emmanuel Macron tandis que les cloches des églises du pays sonneront à la volée pendant sept minutes.

"L'unité dans l'Eglise et la fraternité dans le monde, voilà deux objectifs importants" de ce voyage du pape, a déclaré le cardinal Jean-Marc Aveline, chef de l'épiscopat français sur la radio RCF Notre Dame.

Une première journée marathon attend Léon XIV: après un premier discours en fin de matinée (11H45) au palais de l'Elysée devant les autorités et le corps diplomatique, il s'exprimera dans l'après-midi (15H00) au siège de l'Unesco où il devrait renouveler son appel à réguler l'IA, dans un contexte d'inquiétude croissante sur les dérives possibles des algorithmes.

"Nous pouvons penser que la dignité de la personne humaine, la paix, l'éducation et la responsabilité face aux nouvelles technologies occuperont une place importante dans son discours", a affirmé à l'AFP Mgr Roberto Campisi, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Unesco.

Suivra une grande déambulation sous haute sécurité dans le centre de la capitale, où la météo prévoit des températures estivales: depuis l'église Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement, Léon XIV parcourra en papamobile 2,5 km jusqu'à la cathédrale Notre-Dame.

Ce bain de foule sera rythmé par des groupes de musique disposés tous les 50 mètres le long du parcours. Carmen Quintana, retraitée péruvienne de 71 ans, y assistera "très émue", et sa Confrérie des Porteurs du Seigneur des Miracles de Paris a appelé la communauté latino-américaine à accueillir le pape avec "drapeaux, musique et danses".

- Sécurité draconienne -

Léon XIV célébrera ensuite à 17H15 des vêpres devant des prêtres, diacres et séminaristes à Notre-Dame, où il sera le premier pape à se rendre depuis la réouverture de la cathédrale en décembre 2024. Son prédécesseur François avait décliné l'invitation à la cérémonie organisée cinq ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice gothique.

Dernière étape: une grande veillée de prière au Stade de France de Saint-Denis, au nord de Paris, devrait réunir 80.000 jeunes de 17 à 35 ans pour un programme mêlant pop-louange, échange avec le pape et exposition de la "sainte tunique du Christ", relique conservée à Argenteuil.

Cette visite en trois étapes - Paris, Lourdes et Metz - mobilise une sécurité draconienne, avec des chiffres éloquents: 17.000 bénévoles, 15.000 policiers et gendarmes, 2.500 journalistes accrédités et un budget de 27 millions d'euros.

"La vigilance des forces de l'Intérieur est maximale", a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué sur TF1, ajoutant que, pour le moment, "quelques dizaines" de personnes avaient été interdites d'accès, mais qu'il n'y avait "pas de menace identifiée".

De la crise migratoire à la paix en Europe, elle abordera un large éventail de thèmes, à sept mois d'une élection présidentielle française très ouverte où l'extrême droite apparaît en position de force.

"J'attends (du pape) non pas qu'il nous dise comment voter, mais qu'il nous tire tous vers le haut en redisant ce qui fait une communauté nationale : la fraternité, se regarder avec espérance, ne pas avoir peur de l'autre", a dit jeudi sur TF1 l'évêque de Saint-Denis Étienne Guillet.

- "Historique" -

Placée sous la devise "Pour que le monde ait la vie", la visite intervient aussi à un moment charnière pour l'Eglise de France, tiraillée entre baisse de la pratique religieuse à l'heure de la sécularisation, et hausse des baptêmes de jeunes depuis cinq ans, un phénomène qui suscite la curiosité du pape.

La séquence parisienne, vendredi et samedi, devrait drainer à elle seule un million de personnes, au terme de plusieurs jours de préparatifs: panneaux "Bienvenue à Paris" sur les églises, chapiteau géant place de la Concorde pour la messe de samedi, répétitions pour les 2.500 chanteurs de la veillée de prière...

Une venue "historique" selon les principaux quotidiens français, à laquelle France Télévisions consacrera une journée complète d'édition spéciale, et la Grande mosquée de Paris son prêche de vendredi.

La visite se poursuivra samedi avec une messe géante sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées à laquelle sont attendus 600.000 fidèles, dont plusieurs figures politiques, mais pas Emmanuel Macron.

AFP