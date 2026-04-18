[Vidéo] Pologne : course-poursuite entre un robot et des sangliers dans les rues de Varsovie

Scène insolite en Pologne, Edward Warchocki un robot "star" des réseaux sociaux, a été filmé en pleine rue à la poursuite de sangliers ce dimanche 12 avril 2026 (Photo d'illustration : AFP)
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RÉTROSPECTIVE Transporteurs sur les routes, grève suspendue, prix des carburants, violences sexuelles et pétroliers silencieux
Scène insolite en Pologne, Edward Warchocki un robot "star" des réseaux sociaux, a été filmé en pleine rue à la poursuite de sangliers ce dimanche 12 avril 2026 (Photo d'illustration : AFP)
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