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[Vidéo] Pologne : course-poursuite entre un robot et des sangliers dans les rues de Varsovie

  • Publié le 18 avril 2026 à 11:44
Un sanglier dans une rue de Haïfa, dans le nord d'Israël, le 5 décembre 2019

Scène insolite en Pologne, Edward Warchocki un robot "star" des réseaux sociaux, a été filmé en pleine rue à la poursuite de sangliers ce dimanche 12 avril 2026 (Photo d'illustration : AFP)

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Monde, Pologne, Robot

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