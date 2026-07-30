Pour voir "L’Odyssée", des youtubeurs ont infiltré un cinéma avec un Cheval de Troie

Trois jeunes vidéastes américains ont tenté d'entrer dans un cinéma pour voir le film L'Odyssée avec un seul billet en se cachant dans un cheval de Troie fait maison. L’un s’est présenté en salle déguisé, tandis que ses complices se cachaient… à l’intérieur d’un cheval de Troie.

Une mise en scène qui rappelle la célèbre ruse imaginée par Ulysse pour s’introduire dans la ville de Troie, racontée dans "L’Odyssée" d’Homère et relaté dans le film de Christopher Nolan.

Les vidéos de la ruse ont été publiées sur les réseaux sociaux par le compte Fullsquad. "Respectez le cheval de Troie ! Faites place au cheval !" Arrivés devant le cinéma, les amis affirment fièrement face à la caméra n’avoir acheté qu’un seul billet. Regardez.

Mais à la fin, le cheval en bois s’effondre. Les employés du cinéma s’en rendent compte et leur demandent de payer les tickets. Regardez.

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