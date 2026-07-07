Affaire Balogun : Trump confirme avoir demandé à la FIFA de revoir le carton rouge mais "ne pensais pas que c'était une faute"

Donald Trump a confirmé lundi avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, afin qu’il puisse participer au match contre la Belgique. "Oui, j’ai parlé à Gianni", a déclaré le président américain lors d’un événement à la Maison-Blanche.

"Tout ce que j’ai fait, c’est demander un réexamen parce que je ne pensais pas que c’était une faute (...) Je ne lui ai pas dit quoi faire, je ne peux pas lui dire quoi faire, et je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris la décision" a-t-il ajouté.

En plein Mondial 2026 organisé en partie aux Etats-Unis, la FIFA a suspendu dimanche le carton rouge qui avait été infligé à Balogun lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi dernier. Cette sanction devait priver le meilleur buteur de la Team USA du huitième de finale contre la Belgique qui se tient lundi à 17h (2h du matin en Suisse).

Le fait que Donald Trump soit intervenu a suscité des réactions indignées. Le chef de l’Etat vante régulièrement son amitié de longue date avec Gianni Infantino. Dans une longue réponse à la presse, Donald Trump a aussi mis en cause l’arbitre de la rencontre avec la Bosnie-Herzégovine, le Brésilien Raphael Claus.

Sans le nommer directement, il l’a jugé 'horrible" et "très douteux". Le président américain a affirmé s’y connaître "très bien en sports" et qu’il avait été lui-même "un bon athlète", tout en assumant ne pas s’être penché auparavant sur les règles du football.

"Je ne savais même pas ce qu’était un carton rouge. Quand je l’ai découvert, je me suis dit: C’est pas vrai. Ce type (ndrl: l'arbitre) lève juste la main et ton meilleur joueur ne va pas jouer la semaine prochaine ou lors du prochain match", a-t-il déclaré.

- Infantino répond -

Le président de la Fifa Gianni Infantino a confirmé lundi soir avoir été appelé par Donald Trump au sujet du carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, et lui avoir répondu que les instances disciplinaires de la Fifa étaient "indépendantes".

"Au cours de notre conversation, j’ai expliqué qu’une procédure juridique était en cours impliquant les instances judiciaires indépendantes de la Fifa et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les organes compétents", a indiqué sur X le dirigeant, critiqué de toutes parts depuis la suspension dimanche par la Fifa de la sanction infligée à Balogun, sans commenter le fond de l'affaire.

🚨🚨 GIANNI INFANTINO 🇮🇹 SORT DU SILENCE DANS L'AFFAIRE DU CARTON ROUGE DE BALOGUN 🇺🇸 !



« Les organes judiciaires de la FIFA sont INDÉPENDANTS.



Leur indépendance est ESSENTIELLE à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉE.



Oui, je… pic.twitter.com/RIrtbCgLkf — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2026

"Je lis les décisions de la commission de discipline de la Fifa lorsqu’elles sont rendues. Parfois, elles me surprennent. Parfois, je suis d’accord avec elles, et parfois je ne le suis pas", a-t-il éludé. "Ce que je fais toujours, toutefois, c’est respecter ces décisions et l’autonomie des organes qui les prennent."

Il a affirmé que l’indépendance des instances judiciaires de la Fifa - commissions de discipline, d’éthique et de recours - était "essentielle pour la crédibilité et l’intégrité du football", et qu’elles statuaient "de manière autonome", "sur la base des règlements applicables et des faits précis qui leur sont soumis".

La commission de discipline de la Fifa n’a pas fait connaître les raisons qui l’ont conduite à commuer la suspension ferme de Balogun en "un match de suspension avec sursis, assorti d’une période probatoire d’un an". Pas même auprès de la fédération belge, qui déplorait lundi après-midi n’avoir reçu "ni la décision de la Fifa, ni la moindre explication concernant ce dossier".

AFP