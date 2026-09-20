Un colon tué en Cisjordanie, l'auteur présumé arrêté

L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir arrêté l'auteur présumé d'une attaque ayant coûté la vie à un colon en Cisjordanie occupée.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait dénoncé plutôt un "attentat meurtrier" disant que les forces israéliennes traquaient le suspect.

L'armée israélienne a fait état par ailleurs, toujours en Cisjordanie, d'une tentative d'attaque à la voiture bélier dans laquelle l'assaillant présumé a été tué.

Ces attaques se sont déroulées peu avant Yom Kippour, (le jour du Grand Pardon), la fête la plus importante du judaïsme qui commence dimanche soir.

Elles surviennent alors qu'Israël tient fin octobre des élections législatives qui s'annoncent très serrées.

L'hôpital Beilinson à Petah Tikva, dans le centre du pays, a confirmé la mort de l'Israélien et Israël Gantz, président du Conseil de Yesha, principale organisation représentant les colons de Cisjordanie, a indiqué qu'il s'agissait d'un colon.

L'attaque a eu lieu dans le secteur de la colonie de Nevé Tzouf, près de Ramallah.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que des soldats avaient interpellé le "terroriste" dans un hôpital proche du lieu de l'attaque, précisant que l'assaillant avait été auparavant blessé par le tir d'un soldat sur le lieu de l'attaque.

Des sources palestiniennes ont indiqué que l'hôpital se rouvait à Ramallah.

Avant l'annonce de l'arrestation, M. Netanyahu a dit avoir ordonné "aux forces de sécurité d'agir en Judée-Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie, NDLR) (...) afin d'assurer la sécurité des citoyens israéliens", selon un communiqué de son bureau.

- "Nous leur ferons payer" -

"Aucun terroriste ne restera impuni, nous leur ferons payer à Gaza, au Liban et en Judée-samarie", a-t-il encore dit, en référence aux différents front sur lesquels l'armée israélienne est engagée.

L'armée israélienne avait annoncé plus tôt que ses troupes avaient lancé une chasse à l'homme après qu'un homme a été grièvement blessé dans une attaque.

Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge avait alors parlé d'un homme d'une trentaine d'années "blessé par balles et inconscient".

Un responsable des colons de la région a indiqué de son côté que l'assaillant lui avait tiré dessus avec une arme automatique.

Toujours en Cisjordanie, l'armée a dit dans un communiqué que des soldats avaient tué un homme "qui tentait de mener une attaque à la voiture bélier contre ses troupes" près de la ville de Jénine.

En "cette veille de fête sacrée, nous devons clairement dire: le terrorisme ne nous brisera pas", a indiqué le président israélien Isaac Herzog selon un communiqué de son bureau.

Hors Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés de plus de 500.000 Israéliens installés dans ces colonies.

Les violences ont explosé dans ce territoire depuis l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023 - qui a déclenché la guerre à Gaza- avec notamment des attaques quasi-quotidiennes de colons contre des villages palestiniens.

Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, l'armée et des colons ont tué depuis au moins 1.103 Palestiniens, combattants et civils.

D'après les chiffres israéliens, sur la même période, au moins 48 Israéliens - civils et membres des forces de sécurité - ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.



AFP