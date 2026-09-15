Un drone abattu pour la première fois par l'Otan au-dessus de la Lituanie

Deux avions de chasse de l'Otan ont abattu un drone d'origine indéterminée au-dessus de la Lituanie, une première pour ce pays membre de l'Alliance atlantique.

Le drone, dont on ignore s'il était armé, a été abattu par des appareils italiens assurant la protection du ciel des pays baltes dans le cadre de la police de l'air de l'Otan, ont indiqué l'Alliance et Rome.

"Un drone ayant violé l'espace aérien de la Lituanie cette nuit a été rapidement abattu par des chasseurs de l'Otan", a écrit le président lituanien Gitanas Nauseda sur X.

Le déploiement de l'Alliance dans la région est "vital" au moment où "la Russie intensifie son agression contre l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Selon la radio nationale lituanienne LRT, qui cite des données préliminaires du Centre national de gestion des crises (NKVC), le drone est venu du Bélarus voisin, allié de Moscou, et se dirigeait vers l'ouest.

"Les équipages italiens ont intercepté l'aéronef sans pilote, le neutralisant dans le respect des procédures opérationnelles prévues par l'Alliance", a confirmé sur X le ministère italien de la Défense.

Le ministre Guido Crosetto est en visite cette semaine en Pologne et dans les Etats baltes.

Les débris du drone abattu sont tombés dans une zone rurale près du lac de Kaunas, dans le centre du pays, sans conséquences.

"Nos remerciements les plus sincères à nos alliés, dont la présence contribue à protéger notre ciel et à renforcer notre sécurité", a écrit pour sa part, également sur X, le ministre lituanien des Affaires étrangères Kestutis Budrys, selon qui "l'Otan reste vigilante, engagée et prête".

- Intrusions récurrentes -

L'Etat-major de l'armée polonaise a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir lancé des "opérations militaires aériennes" au-dessus du pays en raison de frappes menées par des drones russes contre l'Ukraine voisine.

La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ex-républiques soviétiques partageant une frontière avec la Russie, enregistrent régulièrement des intrusions de drones sur leurs territoires.

Le 19 mai, un chasseur de l'Otan avait abattu au-dessus de l'Estonie un drone ukrainien, première interception d'un drone étranger dans le ciel d'un Etat balte par la police de l'air de l'Otan depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Selon les Européens, la Russie fait dévier délibérément de leur trajectoire des drones ukrainiens destinés à frapper des installations industrielles et des terminaux pétroliers dans la région de Saint-Pétersbourg, située sur le golfe de Finlande.

Ces incidents n'ont fait ni victimes ni dégâts matériels significatifs mais ont mis au jour les carences de la défense aérienne de ces pays, souvent incapables de détecter les drones ou de les neutraliser.

Svetlana Tikhanovskaïa, cheffe de l'opposition bélarusse en exil, a dénoncé mardi l'intrusion du drone en Lituanie depuis le territoire du Bélarus.

"Nous refusons d'accepter que notre pays soit transformé en source de danger pour l'Europe. Une sécurité durable exige un Bélarus souverain et démocratique, dont le territoire ne soit jamais utilisé contre ses voisins", a-t-elle estimé sur X.

Début juillet, le président lituanien avait déclaré souhaiter que son pays participe à la dissuasion nucléaire occidentale face à Moscou. Le pays a depuis entrepris de lever l'interdiction constitutionnelle de stocker des armes atomiques sur son sol.

"Si des armements nucléaires sont déployés sur le territoire (lituanien) et sont braqués sur nous, alors, par conséquence, le territoire de ce pays sera également dans le viseur de nos armes nucléaires", a rétorqué le 11 septembre dernier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

AFP