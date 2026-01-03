Venezuela : Donald Trump annonce prendre le contrôle du pays et y installer la "plus grande entreprise de pétrole américaine"

(Actualisé) Ce samedi 3 janvier 2026, la procureur général Pam Bondi annonce que les époux Maduro sont "inculpés dans le district sud de New York" pour des faits de narcoterrorisme. Le président américain, Donald Trump, a annoncé plus tôt dans la journée que les forces américaines avaient capturé et exfiltré le président vénézuélien, Nicolas Maduro, après avoir lancé une "attaque de grande envergure" contre le pays sud-américain.

Le président américain a confirmé, ce samedi 3 janvier 2026, l’opération menée par l’armée à Caracas et dans d’autres villes du pays. "Nicolás Maduro et sa femme ont été capturés et exfiltrés" en dehors du Venezuela, écrit Donald Trump dans un message sur son réseau social.

Avant de s'exprimer devant les médias du monde, Donald Trump a donné l'exclusivité de son interview à sa chaîne de prédilection, sur Fox News il raconte :

"Maduro et sa femme étaient dans une forteresse. Il y avait des portes en acier. Il y avait ce qu'ils appellent un "espace de sécurité", entièrement entouré d'acier massif. Nicolas Maduro n'a pas réussi à fermer cet espace. Il essayait d'y entrer, mais il a été pris de court si rapidement qu'il n'a pas pu y pénétrer. Nous étions préparés."

Il continue : "Le fait que personne n’ait été tuée est un miracle. C’était le bon moment de le faire, c’est une guerre. On perd 300.000 personnes chaque année (avec les trafics de drogue), on ne perd pas autant de monde dans une guerre."

- Prendre le contrôle du pays -

Lors d'une conférence de presse ce samedi 3 janvier, Donald Trump annonce que les américains vont prendre le pouvoir au Venezuela.

"Certains ne l’ont pas encore compris, maintenant que je vais le dire, ça va être clair : tant que la transition n’est pas effectuée, nous allons nous installer dans le pays et gérer les affaires. Nous allons y installer notre plus grande entreprise de pétrole américain"

Il a ajouté qu'il ferait une conférence de presse à 11h (20h à La Réunion) dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, au sujet de ces frappes, dont le bilan humain est dans l'immédiat inconnu.

- "Ils seront jugés sur le territoire Américain"-

Sur le réseau social X, la procureur général Pam Bondi annonce que les époux Maduro sont "inculpés dans le district sud de New York" pour des faits de narcoterrorisme.

Elle ajoute : "ils seront jugés sur le territoire Américain. Ils vont subir toute la rigueur de la justice américaine sur le sol américain, devant les tribunaux américains."

Selon Pam Bondi, Nicolas Maduro est : "inculpé de complot en vue de commettre du narcoterrorisme, de complot en vue d'importer de la cocaïne, de possession d'armes et d'engins explosifs, et de complot en vue de posséder des mitrailleuses et des engins explosifs afin de les utiliser contre les États-Unis."

Le numéro deux du Département d'État américain, Christopher Landau, a proclamé une "nouvelle ère" pour le Venezuela, dont le gouvernement socialiste est accusé par Washington de jouer un rôle majeur dans le narcotrafic.

La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a déclaré à la télévision ignorer où se trouvait le président Maduro et exigé des États-Unis "une preuve de vie" du couple Maduro.

- Une "très grave agression militaire" américaine -

Caracas a dénoncé une "très grave agression militaire" après les frappes en pleine nuit autour de la capitale et sa région, que le président colombien, Gustavo Petro, a attribuées à une attaque "de missiles".

De premières puissantes explosions ont été entendues peu avant 2h du matin (10h à La Réunion) à Caracas et dans les environs de la capitale, jusqu'à 3h15 (11h15 à La Réunion), a constaté l'AFP.

Donald Trump accuse depuis des mois le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, ce que l'intéressé dément.

"Le Venezuela rejette et dénonce (...) la très grave agression militaire perpétrée par (...) les Etats-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les Etats de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas", a indiqué un communiqué du gouvernement.

"L'objectif de cette attaque n'est autre que de s’emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais, en tentant de briser par la force l'indépendance politique de la Nation", poursuit le communiqué.

Le gouvernement "appelle toutes les forces sociales et politiques du pays à activer les plans de mobilisation", selon le texte qui annonce que Nicolas Maduro "a signé et ordonné la mise en œuvre du Décret déclarant l'état d'urgence".

- Silence de Macron, condamnations de l'agression à gauche à La Réunion et dans l'Hexagone -

À La Réunion, l'Union des femmes Réunionnaises dénonce ces bombardements. Perceval Gaillard, lui, demande au gouvernement français de réagir, dans un communiqué il écrit : "La France doit s'opposer de toutes ses forces à cette agression impérialiste au nom du droit international, de la souveraineté des peuples et de notre histoire commune avec le Venezuela."

À l'annonce de cette nouvelle, la réaction de Jean-Luc Mélanchon n'a pas tardé : "Quelqu'un réveille le président Macron ? Il est temps que la République française condamne l'attaque contre le Venezuela. Il n'y a pas de bonne invasion. Seulement des mauvaises. La parole de la France doit rester non alignée et constante sur les principes du droit international."

Marine Tondelier, explique sur le réseau social X : "Sur ordre de Donald Trump, le Venezuela est bombardé par l’armée américaine. Cette attaque constitue une agression manifeste et illégale d’un état souverain, quoique l’on pense du gouvernement de Caracas. Après l’agression et l’invasion de l’Ukraine et le génocide à Gaza, c'est un nouvel effondrement du droit international, sous les coups des impérialismes qui sont les oripeaux d’une nouvelle ère de prédation."

Elle ajoute : "La France, fidèle à ses valeurs, doit condamner avec la plus grande fermeté cette énième violation du droit international."

- Nicolás Maduro se savait menacé par les États-Unis -

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, avait ces dernières semaines renforcé sa sécurité personnelle face à l’escalade des menaces de l’administration américaine, selon un article du New York Times publié le 2 décembre.

Selon le journal américain, le chef d’État vénézuélien changeait fréquemment de lieux et de téléphone portable et avait renforcé son dispositif de sécurité afin de se prémunir contre une éventuelle frappe américaine.

