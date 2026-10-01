Le Port félicite Raphaël Payet, champion du monde de Supermotard.

La ville du Port félicite Raphaël Payet, le Portois à nouveau champion du monde de Supermotard. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photos: FFM- Equipe de France)
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