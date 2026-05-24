Le Port : trois générations réunies autour du partage à l’EHPAD

Une rencontre intergénérationnelle a été organisée avec le Conseil Municipal des Enfants (CME), une action en faveur d’une citoyenneté "active et solidaire". "Les valeurs d’écoute, d’entraide, de bienveillance et de respect envers les aînés étaient au centre d’une rencontre entre les jeunes élus, accompagnés des conseillers municipaux de la Ville et des résidents de l’EHPAD Fabien Lanave", souligne la commune.

"L’initiative a permis de créer un véritable lien entre trois générations : les enfants élus et les aînés et les tout-petits de la crèche intégrée à l’EHPAD", écrit la ville.

"À travers des ateliers manuels, jeux, lectures et temps de convivialité, chacun a pu transmettre, apprendre et renforcer le vivre-ensemble. Pour les résidents, la présence des enfants a apporté joie et réconfort, contribuant à rompre l’isolement et la routine. C’était aussi l’occasion pour eux de partager leurs expériences, savoir-faire et vécus."

Cette rencontre intergénérationnelle a lieu chaque année dans le cadre de la commission "Laïcité, École et Citoyenneté" du CME.