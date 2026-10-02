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Le Tampon : la résidence Lacouture accueille ses premiers locataires

  • Publié le 2 octobre 2026 à 13:09
  • Actualisé le 2 octobre 2026 à 13:12
Le Tampon : 61 familles prennent possession de leur nouveau logement au 14ᵉ km

La résidence Lacouture accueille ses premiers locataires. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo ville du Tampon)

Le Tampon, Résidence

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