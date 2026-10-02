Le Tampon : la résidence Lacouture accueille ses premiers locataires

La résidence Lacouture accueille ses premiers locataires. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo ville du Tampon)
0 Commentaires
BUDGET 2027 Les élus du Département demandent au gouvernement d'exclure les ménages réunionnais du gel des APL
ALLEMAGNE Le "Spider-Man" français gravi les 166 mètres de la Silver Tower de Francfort à mains nues
RAVINE DES CABRIS Trafic dense entre le Tampon et Saint-Pierre après un accident, le véhicule impliqué n'est plus sur place
La résidence Lacouture accueille ses premiers locataires. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo ville du Tampon)