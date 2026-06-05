À la une de ce samedi : filière sucre, un Réunionnais emprisonné au Costa Rica, Sakifo, mort de Lyhanna, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 6 juin 2026 : - Sucre : plus de 90% de la production réunionnaise exportée dans toute l'Europe - Un Réunionnais emprisonné au Costa Rica depuis octobre 2025 pour violences conjugales - Sakifo 2026 : une première soirée réussie entre rock, reggae et découvertes musicales - Le corps retrouvé dans le Gers est celui de Lyhanna, Darmanin présente "ses excuses au nom de la Justice" - La rétro de la semaine : téléphone au volant, consommation de dou, entretien avec le préfet, un ancien prof de l'ESA accusé de viols et harcèlement sexuel et fermetures de commerces - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi calme mais avec quelques pluies (Photo www.imazpress.com)

Importée à La Réunion au cœur du 18ème siècle, la canne à sucre occupe aujourd'hui près de 23.000 hectares cultivés. Culture principale, la campagne sucrière - qui s'étale de juillet à novembre - permet de produire près de 140.000 tonnes de sucre par an. Si 15.000 tonnes restent sur le marché local, le reste (soit 90%) est exporté. Ce qui fait de La Réunion, le premier producteur européen de sucre de canne. Toutefois, au fil des années, le tonnage diminue face à des conditions climatiques et des campagnes sucrières difficiles, mettant à mal la filière.

Depuis octobre 2025, Mathieu Laï Hok Tim, un Réunionnais, père de deux enfants, est incarcéré dans une prison du Costa Rica en Amérique centrale. Il est accusé de violences conjugales après une plainte déposée par sa compagne. À La Réunion sa famille se dit "épuisée à force de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas", "de voir un homme innocent se consumer dans une prison étrangère, à des milliers de kilomètres de sa famille". Ses proches dénoncent également "l'abandon de la diplomatie" française.

Le Sakifo a officiellement lancé sa 23ème édition ce vendredi 5 juin 2026 à Saint-Pierre. Dès l'ouverture des portes à la Ravine Blanche, les festivaliers ont répondu présents pour une soirée marquée par la diversité des styles et des artistes. Sur la grande scène, Rilès a donné le ton avec son univers musical singulier qui a séduit les spectateurs. Les artistes internationaux ont également occupé une place importante, avec la chanteuse jamaïcaine Queen Omega et son groupe The Royal Souls, ou encore le collectif britannique Kokoroko et ses influences afro-jazz. La scène régionale n'a pas été en reste avec les prestations remarquées de Saodaj, Kiltir et Aurus, qui ont mis en lumière la richesse musicale de l'île. Retour en images

Le corps retrouvé jeudi soir dans le Gers est bien celui de Lyhanna, 11 ans, qui était disparue depuis le 29 mai, alors que l’exécutif a déploré vendredi des dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant le principal suspect, conduisant Gérald Darmanin à présenter ses "excuses au nom de la Justice".

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2026 :

• Lundi 1 juin - Automobilistes attention : téléphone au volant, permis envolé dès ce lundi

• Mardi 2 juin - Trafic de drogue : à La Réunion, les professionnels de santé et les bénévoles sont "démunis, désemparés" face à la consommation du dou

• Mercredi 3 juin - Prostitution, violences faites aux femmes, vols : le trafic de drogues menace gravement la société réunionnaise, estime le préfet

• Jeudi 4 juin - À l’École supérieure d’art de La Réunion, un ancien professeur accusé de viols et de harcèlement sexuel

• Vendredi 5 juin - Dans les centres-villes de La Réunion, l'inquiétante spirale des fermetures de commerces

Pour ce samedi 6 juin 2026, la journée se déroule dans la continuité de la veille. Quelques faibles averses traînent sur le littoral sud en matinée avant que les nuages prennent possession de l'intérieur l'après-midi. Les averses se concentrent principalement sur les hauteurs de la moitié nord, le reste de l'île s'en tire bien avec un beau soleil.