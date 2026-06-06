Des trombes marines observées au large de Saint-Denis

Des trombes marines ont été observées au large de Saint-Denis, ce vendredi 5 juin 2026 en fin de journée. Elles ont pu être capturées en photos et vidéos par des habitants. "Il est relativement rare d'en observer chez nous à cette période de l'année où, généralement, l'hiver s'est déjà bien installé", note Actus Météo 974 (Photo d'archive Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Pour le moment, d'une part on ne peut pas dire que l'hiver soit réellement là et d'autre part, l'océan est encore bien chaud autour de notre île (encore 26/27°c selon mesures satellites). Ces conditions atypiques ont donc dû fortement contribuer à la formation de cette trombe "tardive", analysent les membres d'Actus Météo 974.