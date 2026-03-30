Le sud-est, le sud et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages à partir de midi

Ce lundi 30 mars 2026, Météo France a émis un bulletin de vigilance fortes pluies et orages à partir de midi pour les zones sud-est, sud et ouest de La Réunion. "Des averses se déclenchent dès la mi-journée sur les hauts sous le vent de l'ouest, du sud-ouest jusque la région du volcan. Elles peuvent localement être de bonne facture mais le risque orageux semble écarté", indiquent les prévisions (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

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