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Le sud-est, le sud et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages à partir de midi

  • Publié le 30 mars 2026 à 08:14
  • Actualisé le 30 mars 2026 à 08:20
temps gris , nuageux , pluie

Ce lundi 30 mars 2026, Météo France a émis un bulletin de vigilance fortes pluies et orages à partir de midi pour les zones sud-est, sud et ouest de La Réunion. "Des averses se déclenchent dès la mi-journée sur les hauts sous le vent de l'ouest, du sud-ouest jusque la région du volcan. Elles peuvent localement être de bonne facture mais le risque orageux semble écarté", indiquent les prévisions (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Lire aussi : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vigilances météo sans oser le demander

www.imazpress.com/[email protected]

Météo, Fortes pluies, Orages

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1 Commentaires
A 5 contre 1 les Vira perdent encore : zot lé moll
A 5 contre 1 les Vira perdent encore : zot lé moll
16 minutes

Un peu de pluie pour l'ouest

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