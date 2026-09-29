Météo : mercredi bien ensoleillé

Pour ce mercredi 30 septembre 2026, Matante Rosina prévoit une belle matinée avec du soleil sur l’ensemble de l’île. Au fil des heures, les nuages se développent sur les reliefs et quelques averses peuvent apparaître dans l’ouest et dans les hauts durant l’après-midi. L'est et le sud gardent un temps bien agréable avec de belles périodes ensoleillées. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)