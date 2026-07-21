Météo : un beau mercredi

Pour ce mercredi 22 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous un grand soleil sur toute l'île. Le temps reste sec et agréable durant toute la matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages s'invitent dans les Hauts de Saint-Leu, Saint-Pierre et Saint-Joseph, avec quelques averses possible. Ailleurs, le soleil continue de bien briller, notamment sur le littoral. (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)