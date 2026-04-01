Météo : vigilance jaune fortes pluies et orages dans l'est et le sud-est dès midi

Météo France a émis ce mercredi 1er avril 2026, un bulletin de vigilance jaune fortes pluies pour l'est et le sud-est de La Réunion. La vigilance est en place dès midi, et ce, jusqu'à 19 heures. "Les averses peuvent être une nouvelle fois localement remarquables dans les Hauts, et même plus marquées que la veille avec un coup de tonnerre isolé possible.", précisent les prévisions de Météo France (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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