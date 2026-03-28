[Photos-Vidéo] Saint-Pierre : David Lorion reçoit son écharpe de maire

Ce samedi 28 mars 2026, la ville de Saint-Pierre a officiellement élue son nouveau maire au sein de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de la mairie. David Lorion a été plébiscité à la majorité. À la suite, les nouveaux conseillers de la municipalité ont tous été désignés. Celui qui a succédé à Michel Fontaine après son décès, a été élu pour la première fois en son propre nom (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

À Saint-Pierre, la victoire de David Lorion était pressentie, et elle a été validée ce dimanche 22 mars 2026. Lors de son installation, le sportif Jackson Richardson, engagé à ses côtés, était présent.

Plusieurs maires étaient également présents donc le nouvellement installé Erick Fontaine, maire de La Possession ou encore Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe. Dans l'assemblée, Patrice Thien Ah-Koon, battu par Alexis Chaussalet sur la commune du Tampon, était là. Regardez.

Lire aussi - Municipales 2026 : la droite (très) fragilisée, la gauche avance (bien) ses pions

- David Lorion élu maire de Saint-Pierre -

Dans la commune de Saint-Pierre, David Lorion, maire sortant - qui avait pris la succession du défunt maire Michel Fontaine - a été élu maire avec 56,01% des suffrages exprimés. Arrivés deuxième, Emeline K/Bidi (31,05%) et Jean Gaël Anda Sita (12,94%).

Dès le premier tour, l'homme de droite avait installé une confortable avance sur ses opposants : il cumulait 44,33% des suffrages exprimés, contre 21,75%, pour Emeline K/Bidi, et 19,59% pour Jean Gaël Anda.

L'échec des discussions entre ses opposants pour fusionner leur liste, et le refus de Ruth Dijoux (7,55% au premier tour) d'appeler à voter pour Emeline K/Bidi avaient scellé d'avance le destin de cette élection.



La capitale du sud conserve donc son statut de fief de droite.

Lire aussi - [Photos] 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises

• Toute l'actualité des élections municipales et intercommunales est à retrouver ici

www.imazpress.com/[email protected]