À retenir ce soir : quatre mineurs en refus d'obtempérer, Diego Garcia visé, réexportation d'un lot de SP95, décès de Luders Sevamy et médecin de Gaza au Liban

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du samedi soir 21 mars 2026 : - Saint-Paul : quatre mineurs interpellés pour refus d'obtempérer, défaut de permis et mise en danger de la vie d'autrui - Guerre : la base américaine de Diego Garcia dans l’océan Indien ciblée par deux missiles iraniens - Réexportation d'un lot de SP95 : une opération sans impact sur l'approvisionnement, ni sur les prix, assurent les importateurs - Luders "100 kilos" Sevamy est décédé - De Gaza au Liban, le médecin qui répare les enfants fauchés par la guerre

Quatre jeunes mineurs ont été interpellés à Saint-Paul, rue Suffren, ce samedi 21 mars 2026 aux alentours de 14h20, après un refus d'obtempérer. Un fourgon et une voiture de police ont été engagés dans une course-poursuite, avant que les quatre mineurs ne soient interpellés pour refus d'obtempérer , défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, et mise en danger de la vie d'autrui

(Actualisé) L’Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l’océan Indien, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. La base est située à environ 2.300 km de La Réunion

Le Comité des Importateurs d’Hydrocarbures (CIH) à La Réunion confirme qu'un lot d’essence SP95 (sans-plomb) stocké au dépôt pétrolier du Port, a été déclaré non conforme aux spécifications applicables à la suite d’analyses contradictoires. Le CIH tient à souligner que "l'opération de réexportation est intégralement prise en charge par le fournisseur" et elle "n’aura donc aucun impact sur les consommateurs et n’affectera, en rien, la continuité de l’approvisionnement en carburants à La Réunion". (Photo SRPP (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Luders Sevamy, dit "100 kilos", est décédé, apprend-on ce samedi 21 mars 2026, à l'âge de 74 ans. Ancien agent du conseil général et retraité de la fonction territoriale, il était bien connu de la scène politique et syndicale locale. Le bénédictin s'était présenté à de nombreuses élections, qu'elle soient départementales, législatives ou encore municipales, sous différentes bannières.

Trois semaines de guerre au Liban, et aucun répit pour le Dr Ghassan Abou Sittah. Entre deux opérations, le chirurgien décrit à l'AFP une "course contre la montre" pour sauver les enfants blessés dans les bombardements israéliens.