Sur la RN1, dans le cadre de la suite du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, pour permettre des travaux de mise en œuvre d’enrobé et de marquage, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée coté montagne entre l'échangeur de La Possession et Ravine Lafleur, de 20h à 5h les nuits du lundi 3 au vendredi 7 août inclus.
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La Possession : circulation basculée en mode bidirectionnel coté montagne entre l'échangeur de La Possession et Ravine Lafleur du 3 au 7 août à partir de 20h
- Publié le 31 juillet 2026 à 11:24
- Actualisé le 31 juillet 2026 à 11:26
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