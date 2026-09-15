RN1 à La Possession : les travaux d’aménagement du nouvel échangeur se poursuivent, voie de gauche neutralisée cette nuit

Sur la RN1 à La Possession, les travaux d’aménagement du nouvel échangeur se poursuivent. Cette nuit, la voie de gauche sera neutralisée pour des travaux de peinture routière. À la levée du chantier, le mercredi 16 septembre 2026, aux alentours de 4 heures, la circulation du sens sud vers le nord se fera sur les voies de la chaussée côté mer, entre l'échangeur ravine à Malheur (la Montagne) et le nouveau barreau de liaison de la NRL au PR12+300 (sous réserve de bonnes conditions météorologiques). Au niveau de l'échangeur Ravine à Malheur, la bretelle d'insertion depuis le giratoire vers Saint-Denis sera définitivement fermée. La circulation de tous les véhicules en provenance de La Possession se dirigeant vers le nord se fera sur la bretelle d'accès dite CAC de La Possession.