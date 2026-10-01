Saint-Denis : circulation interdite en direction de la gare routière, les nuits du 5 au 9 octobre inclus

À Saint Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la circulation sera interdite sur le passage inférieur dans le sens centre-ville vers la gare routière les nuits du lundi 5 au vendredi 9 octobre inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales. Pour rappel, les travaux se feront ce soir et demain soir dans les mêmes conditions.