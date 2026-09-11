Saint-Denis : circulation interdite sur le passage inférieur dans le sens centre-ville vers la gare routière, les nuits du 14 au 18 septembre

À Saint-Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la circulation sera interdite sur le passage inférieur dans le sens centre-ville vers la gare routière, les nuits du lundi 14 au vendredi 18 septembre inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.