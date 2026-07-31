Saint-Denis : fermeture du Boulevard Lancastel dans les deux sens, les nuits du 3 au 7 août inclus de 20h à 5h

A Saint Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée dans les deux sens sur le passage inférieur, les nuits du lundi 3 au vendredi 7 août inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre le centre-ville.