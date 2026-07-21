Saint-Paul : travaux sur l'échangeur de l'Eperon

Sur la RN1 à Saint Paul au niveau de l‘échangeur de l’Éperon, dans le cadre des travaux d’élargissement de chaussée, les bretelles de sortie et d’insertion dans le sens Nord/Sud seront fermées à la circulation les nuits des jeudi 23 et lundi 27 juillet de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par les échangeurs Hermitage et Plateau Caillou.

Pour rappel, sur la RN1A à Saint Paul, le Cap Lahoussaye est fermé de façon permanente dans les deux sens de circulation pour travaux jusqu’à vendredi 15h30 pour cette semaine.

Les travaux se poursuivront la semaine prochaine du lundi au jeudi dans les mêmes conditions.