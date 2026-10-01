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Saint-Paul : fermeture des piscines municipales à Saint-Paul

  • Publié le 1 octobre 2026 à 18:53
natation

La Ville de Saint-Paul vous informe des fermetures et adaptations d'horaires prévues au mois d'octobre 2026 dans ses piscines municipales. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Saint-Paul, Piscine, Fermeture

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