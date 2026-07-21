Saint-Pierre : le Théâtre Lucet Langenier présente son programme de septembre à décembre

Le programme du Théâtre Lucet Langenier de septembre à décembre 2026 est désormais disponible. A noter que cette programmation se fera au théâtre du Pierrefonds. La billetterie sera ouverte dans la semaine. Nous publions la programmation ci-dessous (Photo ville de Saint-Pierre)

• Je suis trop vert - Mardi 29 septembre - 20h - 6€ ou 10€ - Théâtre de Pierrefonds



Après J'ai trop peur et J'ai trop d'amis, David Lescot poursuit avec humour et justesse les aventures de "Moi", un collégien qui découvre les joies… et les surprises de la sixième.

Cette fois, direction la classe verte. Ce qui devait être une semaine au calme se transforme en véritable immersion dans le monde agricole. Réveils à l'aube, animaux, travaux de la ferme, rencontres inattendues et légendes de la campagne bousculent les idées reçues du jeune héros. Pendant ce temps, sa petite sœur, bien décidée à sauver la planète, entraîne toute la famille dans son combat pour le climat.

Avec une mise en scène inventive, un décor qui se transforme en quelques secondes et une distribution où chaque comédienne peut interpréter tous les personnages, Je suis trop vert mêle humour, émotion et imagination. Sans jamais donner de leçon, le spectacle aborde avec finesse les questions d'écologie, de solidarité et de découverte de l'autre.

Un théâtre vivant, drôle et sensible, à partager en famille dès 8 ans.



Texte et mise en scène : David Lescot

avec (en alternance) : Lyn Thibault, Elise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Camille Bernon, Marion Verstraeten

Scénographie : François Gauthier-Lafaye

Lumières : Juliette Besançon

Assistante à la mise en scène : Mona Taïbi

Costumes : Mariane Delayre

Le texte de la pièce sera édité aux Editions des Solitaires Intempestifs en octobre 2024

Production Cie du Kaïros Coproduction Théâtre de la Ville – Paris

La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France



• Les sept paroles du Christ - Mercredi 30 septembre - 20h - 6€ ou 10€ - Théâtre de Pierrefonds



Pour ses vingt ans, La Chapelle Rhénane ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Référence de l'interprétation baroque, l'ensemble s'aventure pour la première fois dans le répertoire classique avec l'une des œuvres les plus profondes de Franz Joseph Haydn.

Composées en 1786, Les Sept Dernières Paroles du Christ comptent parmi les chefs-d'œuvre de la musique sacrée. Inspirée des dernières paroles de Jésus sur la croix, cette méditation musicale conjugue intensité, émotion et silence.

Aux côtés du Quatuor 1781, dirigé par le violoniste Guillaume Humbrecht, fidèle compagnon de route de l'ensemble depuis plus de dix ans, La Chapelle Rhénane propose une version rare de l'œuvre : un arrangement inédit pour quatuor vocal et quatuor à cordes. Créée en 2021 puis enregistrée en 2022, cette interprétation offre une lecture intime et lumineuse de cette partition majeure.

Un concert où la musique invite autant à l'écoute qu'à la contemplation.

En partenariat avec les Théâtres du Conseil Départemental de La Réunion dans le cadre du Festival de musique

• Life as it is - Jeudi 22 octobre - 20h - 6€ ou 10€ - Théâtre de Pierrefonds



On ne présente plus Olivier Ker Ourio, artiste pluriel originaire de notre île, qui a notamment enregistré Sominnkèr avec Danyèl Waro. Un patronyme breton mais une âme réunionnaise.

Dans son nouvel album, Life as it is, son harmonica chante et enchante au rythme dansant du morceau Cap La Houssaye, produisant une musicalité digne des reliefs iliens. Et ce sont des tableaux d’harmonie, des mélodies colorées qui se succèdent comme autant d’hommages à sa terre natale. Orgue, guitare, percussions, les instruments chaloupent en chœur et nous emportent vers des rivages tropicaux dont on ne saurait se passer. Ce sont moments de rêve et temps d’introspection qui ouvrent à la méditation.

L’album s’écoute comme une invitation, il se vit comme un répit sonore à la signature profonde. Evadons-nous au son riche et ensoleillé d’une musique aussi généreuse qu’élégante. A ne pas manquer.

