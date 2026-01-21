La tempête tropicale modérée évoluant à 80 km au sud-ouest de Madagascar baptisée Ewetse

La tempête tropicale modérée évoluant à 80 km des côtes de la province de Tulear au sud-ouest de Madagascar et à 1.315 km de La Réunion a été baptisée Ewetse. Ce système devrait se maintenir au stade de tempête tropicale modérée d'ici son atterrissage sur les côtes sud-ouest malgaches ce mercredi 21 janvier 2026. De son côté Dudzai reste au stade de forte tempête tropicale et s'éloigne définitivement (Photo : Capture Windy) Une dépression tropicale, située dans le canal du Mozambique, se trouve ce mardi 20 janvier 2026 à 600 km des côtes sud-ouest de Madagascar, et à plus de 200 km des côtes du Mozambique. Il devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans l'après-midi, annonce Météo France. Une dégradation "en terme de vents forts, fortes pluies et mer dangereuse est attendue pour la journée" de mercredi sur les côtes sud-ouest de la Grande Ile, préviennent les prévisionnistes. Aucune influence n'est attendue sur les 5 prochains jours pour La Réunion et/ou Mayotte (Photo Mtotec)

Avec l'arrivée de ce système sur les côtes sud-ouest de Madagascar, "une dégradation en termes de vents forts, fortes pluies et mer dangereuse est attendue pour aujourd'hui" indique Météo France. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais du service météorologique national de Madagascar.

Aucune influence attendue de ce système sur les cinq prochains jours pour La Réunion et/ou Mayotte.

- La tempête tropicale modérée Ewetse à 1.315 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 120 km/h.

Pression estimée au centre: 995 hPa.

Position le 21 janvier à 04 heures locales: 24.5 Sud / 43.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1315 km au secteur: ouest-sud-ouest

Distance de Mayotte: 1320 km au secteur: sud

Déplacement: est, à 26 km/h.

- La forte tempête tropicale Dudzai s'éloigne -

De son côté Dudzai reste au stade de forte tempête tropicale et s'éloigne "définitivement vers le sud-est en direction des latitudes tempérées en perdant rapidement ses caractéristiques tropicales sur des eaux plus froides dès aujourd'hui", notent les météorologues.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 984 hPa.

Position le 21 janvier à 04 heures locales: 27.8 Sud / 57.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 730 km au secteur: sud

Distance de Mayotte: 2080 km au secteur: sud-est

Déplacement: sud, à 30 km/h.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

