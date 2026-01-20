Madagascar : le sud-ouest de la Grande Ile menacé par une tempête

Une dépression tropicale, située dans le canal du Mozambique, se trouve ce mardi 20 janvier 2026 à 600 km des côtes sud-ouest de Madagascar, et à plus de 200 km des côtes du Mozambique. Il devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans l'après-midi, annonce Météo France. Une dégradation "en terme de vents forts, fortes pluies et mer dangereuse est attendue pour la journée" de mercredi sur les côtes sud-ouest de la Grande Ile, préviennent les prévisionnistes. Aucune influence n'est attendue sur les 5 prochains jours pour La Réunion et/ou Mayotte (Photo Mtotec)

Le système n'a pas encore été nommé, mais il devrait être baptisé Ewetse une fois qu'il aura atteint le stade de tempête tropicale. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais du service météorologique national de Madagascar.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1002 hPa.

Position le 20 janvier à 10 heures locales: 24.6 Sud / 37.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1825 km au secteur: ouest-sud-ouest

Distance de Mayotte: 1510 km au secteur: sud-sud-ouest

Déplacement: est-sud-est, à 19 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 21/01 à 10h locales, par 24.8 Sud / 44.0 Est.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

