Saison cyclonique : Ewetse s'est entièrement dissipée, Dudzai s'éloigne définitivement

Ce jeudi 22 janvier 2026, la tempête éphémère Ewetse, qui s'était formée mercredi sur le Canal du Mozambique s'est entièrement dissipée et n'est plus suivie par Météo France. Dudzai, situé à 1.740 de La Réunion, s'éloigne définitivement de nos latitudes et devrait disparaître au nord de Kerguelen.

Dudzau a été rétrogradé au stade de dépression post-tropicale. "Malgré des vents encore soutenus près de son centre, elle perd peu à peu ses caractéristiques tropicales depuis qu'elle circule sur des eaux plus froides. De plus, elle devrait être progressivement absorbée par la circulation dépressionnaire des moyennes latitudes", indique Météo France.

- Dudzai s'éloigne des terres habitées -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 110 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 155 km/h.

Pression estimée au centre: 990 hPa.

Position le 21 janvier à 22 heures locales: 35.8 Sud / 62.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1740 km au secteur: sud-sud-est

Distance de Mayotte: 3100 km au secteur: sud-sud-est

Déplacement: sud-est, à 78 km/h.

Il n'y a pas d'autre système actif envisagé pour les prochains jours.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a avoir atteint ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

