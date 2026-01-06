[Photos-Vidéo] Saint-Gilles : incendie au Beach Club, pas de victimes mais des dégâts importants

(Actualisé) Cette nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, peu après 1 heure du matin, un incendie s'est déclaré au sein de la boîte de nuit du Beach Club à Saint-Gilles. Pompiers et gendarmes sont intervenus sur place. Ce sinistre n'a pas fait de victimes. Selon nos informations, l'établissement était fermé lorsque le feu a pris. D'importants dégâts sont à déplorer. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Les gendarmes de Saint-Paul ont ouvert une enquête (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'incendie a eu lieu dans la nuit, vers 1 heure du matin. Regardez.

Huit véhicules, une échelle et une ambulance ont été déployés, ainsi qu'une trentaine de soldats du feu pour circonscrire les flammes et sécuriser les lieux.

La partie centrale de l'établissement de nuit a entièrement brûlé, soit une surface d’environ à 5 à 600 mètres carrés, d'après le Commandant Sébastien Hoareau, commandant des opérations de secours. "Il n'y avait personne à l'intérieur de l'établissement, étant fermé. Il n'y a aucune victime", confirme-t-il. Écoutez.

Le feu s'est ensuite propagé à la mezzanine.

Les pompiers sont toujours sur place.

