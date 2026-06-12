Un Réunionnais emprisonné au Costa Rica : le Quai d'Orsay assure "suivre avec attention la situation"

Nous vous le révélions le 6 juin 2026, depuis octobre 2025, Mathieu Laï Hok Tim, un Réunionnais, père de deux enfants est incarcéré dans une prison du Costa Rica en Amérique centrale. L'homme est accusé de violences conjugales après une plainte déposée par sa compagne. Alors que sa mère confiait à Imaz Press se sentir "abandonné par l'État", le Quai d'Orsay a indiqué à notre rédaction "suivre avec attention la situation de notre compatriote" (Photo : DR)

"Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères suit avec attention la situation de notre compatriote Mathieu Laï Hok Tim, placé en détention provisoire au Costa Rica, depuis le jour où cette dernière lui a été signalée", répond le Quai d'Orsay.

- Trois visites consulaires depuis son placement en détention -

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères précise que l'"ambassade de France au Costa Rica exerce la protection consulaire à son égard". Il ajoute : "trois visites consulaires ont eu lieu depuis son placement en détention" en octobre 2025.

L'ambassade "est en contact régulier par téléphone avec notre ressortissant, sa famille, ses proches ainsi que ses avocats". Concernant la situation individuelle du Réunionnais incarcéré, le Quai d'Orsay indique "ne pas faire plus de commentaires".

Une situation que trouve anormal Éliane, la mère du prisonnier, qui précise n'avoir pas eu plus d'un échange avec le Ministère des Affaires étrangères.

Elle le répète : "j'ai dû alerter moi-même le consulat". "La présence du consul à la dernière audience - le 2 juin 2026 - n'a été obtenue qu'après des mois de démarches insistantes auprès du Quai d'Orsay, appuyées par son ex-femme. C'est n'est pas de la diplomatie, c'est de l'abandon", dit-elle.

- Mathieu Laï Hok Tim, emprisonné au Costa Rica depuis octobre 2025 -

Comme nous vous l'expliquions le 6 juin, fin 2024, Mathieu Laï Hok Tim, sa compagne et leur petit garçon de 5 ans sont partis s'installer au Costa Rica pour "changer de vie", a expliqué sa mère, Éliane, à Imaz Press. À 44 ans, il avait comme projet d'acheter une propriété et d'y construire une table d'hôte.

Ils concrétisent leur projet. "Il achète la propriété où sera construite la table d'hôte et met tous les papiers au nom de sa femme avec qui il est marié depuis 2019" nous a raconté Éliane.

Selon elle, c'est à partir de ce moment que la situation se dégrade. La jeune femme porte plainte pour violences conjugales, détaille la mère de Mathieu Laï Hok Tim.

Au Costa Rica le chef d'inculpation de violences conjugales constitue un crime grave, passible d'une lourde peine d'emprisonnement ferme.

- Des conditions de détention dégradées -

Depuis, il est emprisonné dans des conditions très difficiles. "Il est incarcéré avec 60 personnes dans une cellule conçue pour 40 personnes" note Éliane. "Il a pour codétenus des narcotrafiquants, des criminels" dit encore la mère de Mathieu Laï Hok Tim. "Il est terrorisé en permanence, d'autant qu'il ne parle pas un mot d'Espagnol" ajoutait-t-elle.

De plus, "à 15.000 kilomètres de son île et à des milliers de kilomètres de ses deux enfants, dès l'interpellation, les conditions légales élémentaires n'ont pas été respectées, ses droits ne lui ont pas été lus dans une langue qu'il comprend, et aucune explication claire des charges retenues contre lui ne lui a été fournie".

Une inquiétude supplémentaire pour ses proches, "sa santé se dégrade. Il souffre de bronchite chronique et d'asthme, il a aussi une dégénérescence osseuse" énumèrait Eliane.

Lors de la dernière audience devant un tribunal, le 2 juin 2026, le Français originaire à La Réunion a écopé de quatre mois supplémentaires de détention au Costa Rica.

Ce que souhaite la famille "que la vérité soit entendue". Elle demande que la lumière soit faite sur cette situation, et que l'État français exerce ses obligations envers ses ressortissants détenus à l'étranger afin que le Réunionnais puisse revenir en France, être soigné correctement et défendu dignement.

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