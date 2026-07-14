Saint-Joseph : disparus depuis plusieurs jours, Daisy Lisador et Joseph Leperlier retrouvés morts

Signalée le 6 juillet 2026, la disparition inquiétante de Daisy Lisador et Joseph Leperlier se termine par un drame. Le couple, originaire de L'Étang-Salé, a été retrouvé sans vie ce mardi 14 juillet 2026 à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Leur véhicule avait été repéré un peu plus tôt dans la journée par un habitant, qui a alerté les forces de l'ordre. Les deux victimes ont été découvertes dans un abri, à proximité de leur voiture.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la piste du suicide serait privilégiée d'après plusieurs médias. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce drame.

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