Météo : en février, le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce avec Awo, Blossom et Chenge. La suite s'est toute aussi active avec Dudzai ou encore Ewetse. Une activité qui, selon Météo France, risque de s'accentuer en cette fin janvier avec "le démarrage d'une nouvelle séquence cyclonique aux alentours des terres habitée". Météo France rappelle que janvier et février sont les mois où le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour les prochaines semaines et selon les prévisions qui courent jusqu'au 22 février 2026, "les conditions atmosphériques restent particulièrement propices à la cyclogenèse sur le centre du Canal, et dans une moindre mesure au nord des Grandes Mascareignes", indique Météo France.

Dans ce contexte, "Madagascar et notamment la côte ouest, la moitié nord des côtes du Mozambique ainsi que les Grandes Mascareignes sont soumises à un risque accru d'influence voire d'impact d'un système dépressionnaire tropical au cours des prochaines semaines", prévient Météo France.

- Janvier et février, mois où le risque cyclonique est à son maximum -

Selon la climatologie du bassin ouest de la zone océan Indien, les mois de janvier et février constituent le cœur de la saison cyclonique, chacun comptant plus de deux systèmes observés en moyenne.

Cette saison ne déroge pas à la règle, avec la persistance de Grant au début de l'année, la survenue du cyclone Dudzai en seconde décade de janvier, suivi par l'impact de la tempête Ewetse sur le sud-ouest de Madagascar.

D'ici la mi-février, l'activité cyclonique devrait être temporairement plus calme.

Un calme de courte durée puisque selon Météo France, "en seconde quinzaine de février, il devrait y avoir une reprise d'activité suggérée avec une confiance modérée par les prévisions disponibles, mais sans indication claire sur la/les zones privilégiées".

Le "renforcement de l'anticyclone des Mascareignes prévu à longue échéance aurait tendance à favoriser les trajectoires méridiennes (orientées nord-sud) sur la moitié ouest du bassin, et les trajectoires paraboliques sur le centre et l'est", indiquent les météorologues dans leurs tendances prévisionnelles.

- La météo de La Réunion, dépendra de l'activité cyclonique -

À La Réunion, le temps sera donc tributaire de l'activité cyclonique au voisinage des Mascareignes. Météo France confirmant que "la zone perturbée" aura possiblement une influence sur notre île d'ici le 2 février.

Sur les autres aspects du temps sensible, "on notera que les alizés devraient faire leur retour de façon plus régulière en fin de première décade de février".

Côté température, elles devraient rester plutôt proches des normales de saison.

Météo France tient à rappeler que "pour une petite île comme La Réunion, l'estimation des impacts liés à un phénomène cyclonique ne peut se faire au mieux que quelques jours en avance".

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

