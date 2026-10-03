The Voice Kids : la Réunionnaise Joy s'incline en finale

Son aventure avait débuté le 29 août 2026 sur TF1. Ce samedi 3 octobre 2026, lors de la finale de The Voice Kids, la Réunionnaise Joy, 10 ans n'a malheureusement pas remporté le prix. Ayant débuté l'émission en reprenant la chanson "Les Feux d'artifice" de Calogero, son coach, Patrick Fiori, a fait le choix d'aller au carré final avec son second talent, Jude. Pour autant, la chanteuse n'a pas démérité. Nul doute que ce n'est pas la dernière fois que l'on entendra parler de cette jeune artiste (Photo : TF1/DR)

C'est d'ailleurs l'équipe de Patrick Fiori qui a ouvert le bal de la finale. La jeune Réunionnaise a interprété le titre "Les Feux d'artifice" de Calogero.

Après sa prestation, les autres coachs n'ont pas tari d'éloges. "Joy nous tu as saisi le coeur", dit l'artiste Santa.

Patrick Fiori a dû choisir entre ses deux talents, Jude et Joy. Mais avant cela, il a souligné "la magie" dans la voix de Joy. "Dans sa voix, il y a plusieurs voix. Elle chante pour elle, pour vous", a-t-il dit s'adressant à sa maman "et pour les autres".

Malheureusement pour la jeune artiste de 10 ans, Patrick Fiori a choisi Jude pour le dernier carré de la finale.

- Des auditions à l'aveugle à la finale de The Voice Kids -

L'aventure a débuté le 29 août 2026 avec les auditions à l'aveugle de la nouvelle édition de The Voice Kids.

Joy avait décidé d'interpréter "La Rivière de notre enfance" de Michel Sardou afin de rendre hommage à un proche décédé. Une audition qui a ému les coachs et les a tous fait se retourner. Mais c'est vers Patrick Fiori que son choix s'est porté. Regardez.

La larme à l’oeil devant l’audition de Joy 🥲🤧



🍭⚡️Les auditions à l’aveugle #TheVoiceKids en streaming sur TF1+ pic.twitter.com/MGetLUugVg — The Voice Kids ⚡️🍭 (@TheVoice_TF1) August 30, 2026

À Imaz Press, elle avait confié : "quand j'ai chanté j'ai fait un black out, j'ai tout oublié, trop d'émotions".

Samedi 26 septembre 2026, la jeune Réunionnaise passait l'épreuve des Groupes. Pour cette nouvelle étape placée sous le thème des vacances, Joy a interprété "Les vacances au bord de la mer" de Michel Jonasz. Écoutez.

Une prestation qui lui a permis de poursuivre son parcours. Patrick Fiori a choisi Joy et Jude, 11 ans, pour représenter son équipe en finale.

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Avant la grande finale, Joy s'est confiée à Imaz Press et a évoqué cette aventure qu'elle vit avec "beaucoup de joie, de bonheur et de fierté".

"J'aime énormément chanter. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et je suis hyper contente".

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- Joy, une chanteuse en devenir à seulement 10 ans -

Joy, 10 ans, est née à La Réunion avant de s'installer en Île-de-France, où elle poursuit sa passion pour le chant et la scène.

Après avoir décroché le rôle de Nala dans la comédie musicale Le Roi Lion, elle réalisait un nouveau rêve en participant à The Voice Kids.

Elle a aussi prêté sa voix à un film d'animation qui sortira prochainement.

Mais l'un des moments inoubliables qu'elle a vécu reste d'avoir partagé la scène avec Slimane. Regardez.

À l'avenir, elle souhaite "vraiment faire de la comédie musicale parce que j'aime trop ça", expliquait Joy à Imaz Press.

Initiée à la musique par sa mère, elle considère le chant comme un moyen de transmettre des émotions et de partager des souvenirs précieux.

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