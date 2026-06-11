Escalade : Thomas Lallemand sacré en bloc et médaillé à trois reprises

Le week-end du 6 et 7 juin 2026, se tenaient à Besançon, les Championnats de France U13 d'escalade, avec au programme 4 épreuves : bloc, difficulté, vitesse et combiné. Quatre jeunes réunionnais ont pu défendre les couleurs de la sélection régionale.

Les jeunes grimpeurs réunionnais ont porté haut les couleurs de l'île lors de cette compétition nationale. Très attendu, Thomas Lallemand (Est'Kalad Club) a confirmé son statut en revenant à La Réunion avec plusieurs médailles dans ses bagages. Grâce à son efficacité sur les épreuves de bloc, il décroche le titre dans cette discipline.

En vitesse, le jeune Réunionnais a également marqué les esprits en battant le record de France lors des demi-finales. Une erreur au départ de la finale l'a toutefois privé de la victoire, l'obligeant à se contenter de la médaille d'argent. Le lendemain, il n'est pas parvenu à exprimer pleinement son potentiel en difficulté et termine à la huitième place. Ces résultats lui permettent néanmoins de monter sur la troisième marche du podium au classement combiné.

De son côté, Gabin Blin (Austral Roc) a su s'appuyer sur son expérience pour réaliser une compétition solide. Classé 24e en bloc et 12e en vitesse, il a surtout brillé en difficulté avec une belle 15e place, lui permettant de terminer 13e au classement général combiné.

Pour leur première participation à ce niveau, Annielle Baijou Dika (Austral Roc) et Eileen Payet Lefevre ont fait preuve de combativité. Malgré des blocs particulièrement relevés, elles ont poursuivi leurs efforts en vitesse, améliorant toutes deux leurs records personnels. Elles ont ensuite confirmé leur progression en difficulté avant de conclure la compétition aux 49e et 35e places du classement combiné.

Une première expérience encourageante pour les deux jeunes grimpeuses, qui évolueront encore dans la catégorie U13 la saison prochaine. Quant à Thomas Lallemand et Gabin Blin, ils donnent désormais rendez-vous en U15.

- Les résultats des autres grimpeurs de la Réunion (bloc, difficulté, vitesse, combiné) -

Kayann Raibaut (Austral Roc) : 6, 18, 7, 9

Nina Van Gysel (Est'Kalad Club : 75, 36, 26, 51

Mathias Pasturel (Est'Kalad Club): 56, 40, 21, 40