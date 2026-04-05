Karaté Kyokushin : l’Union Kyokushin Réunion raffle 100 % de podiums en Belgique

La délégation de l’Union Kyokushin Réunion (UKR) a réalisé une performance remarquable ce samedi 4 avril 2026, lors du championnat national de Belgique Shinkyokushin. Avec 11 podiums, les combattants réunionnais confirment leur excellent niveau sur la scène européenne. (Photo DR)

Engagée dans une compétition réunissant plus de 450 participants, l’Union Kyokushin Réunion a frappé fort en Belgique. Représentée par deux clubs, le Scorpo Kan Dojo et le Réunion Kyokushin Honbu -Dojo Pierre Grondin, la délégation réunionnaise fait un sans faute : 100 % de podiums.

Au total, les combattants décrochent 11 médailles, dont 4 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Adel Rakotomena, Maelys Henricoupa, Salima Naze et Kahina Naze montent sur la plus haute marche du podium.

- "Gagner en expérience et en assurance" -

Une performance saluée par Sensei Sébastien Boulerand : "Ces résultats montrent encore une fois le travail effectué par tous les clubs de l’Union Kyokushin Réunion et le niveau que nous avons". Il souligne aussi l’importance de ces compétitions internationales pour les athlètes : "Cela permet aux élèves de gagner en expérience et en assurance, puis de ramener cette richesse à La Réunion".

- Les résultats -

Scorpo Kan Dojo (9 élèves présentés à la compétition)

• Médailles d'or : Adel Rakotomena et Maelys Henricoupa

• Médailles d'argent : Cylia Valsin Esther, Naomie Carreau et Loris Rakotomena

• Médailles de bronze : Agathe Dormeuil, Moutoussamy Djalyl, Tahiry Rakotondrahazo et Clara Comte

Réunion Kyokushin Honbu – Dojo Pierre Grondin (2 élèves présentés)

• Médailles d'or : Salima Naze et Kahina Naze

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Le championnat de Belgique, devenu particulièrement attractif, offre un niveau relevé avec la participation de nombreux pays. Une opportunité pour les combattants réunionnais de se mesurer à une concurrence internationale et d’évaluer leur progression.

Forte de ces résultats, l’Union Kyokushin Réunion enchaînera avec plusieurs rendez-vous locaux dans les prochaines semaines, avant un nouveau défi à l’international : une délégation se rendra au Japon dans trois semaines pour représenter l’île.

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