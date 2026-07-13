Kévin Velprat conserve son titre de champion de La Réunion de semi-marathon handisport

Ce dimanche 12 juillet 2026, Kévin Velprat a conservé son titre de champion de La Réunion de semi-marathon handisport. Le sportif a réalisé un chrono de 1 h 11 min 21 s. Cette performance lui a permis de décrocher une 4ème place au classement général, toutes catégories confondues (Photos : Kévin Velprat)

Déjà sacré champion de La Réunion de semi-marathon handisport en 2025, Kévin Velprat a confirmé son statut en conservant son titre lors du Championnat de La Réunion de semi-marathon 2026.

Licencié au Club d'Athlétisme de la Plaine des Cafres (CAPC) et originaire de Sainte-Marie, il a parcouru les 21,1 kilomètres en 1 h 11 min 21 s, décrochant la 1ère place en handisport et une exceptionnelle 4ème place au classement général, face à l'ensemble des concurrents.

Cette performance vient récompenser plusieurs mois d'entraînement intensif, de préparation physique et de travail technique. Elle confirme également la progression constante de l'athlète réunionnais, déjà auteur de plusieurs victoires sur route et sur piste au cours de la saison.

"Conserver mon titre est une immense fierté. Mais terminer également 4ème au classement général rend cette victoire encore plus spéciale. C'est le résultat de nombreux mois de travail, de discipline et de passion. Je remercie mon club, mes proches et toutes les personnes qui me soutiennent dans cette aventure", confie Kélvin Velprat.

- Promouvoir le handisport à La Réunion -

Au-delà de la performance sportive, Kévin Velprat souhaite continuer à promouvoir le handisport à La Réunion et démontrer que le dépassement de soi n'a pas de limite.

Après avoir conservé son titre de champion de La Réunion, Kévin Velprat poursuit des objectifs encore plus ambitieux. Son ambition est désormais de participer à des compétitions nationales en métropole afin de se confronter aux meilleurs athlètes français de sa discipline et de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

À plus long terme, il souhaite intégrer la sélection réunionnaise afin de représenter La Réunion lors des Jeux des Îles de l'océan Indien 2027, un objectif majeur de sa carrière sportive.

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