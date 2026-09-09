Foot : la Réunionnaise Melvine Malard nommée pour Le Ballon d'Or 2026

(Actualisé) L'attaquante internationale française Melvine Malard, déterminante dans le parcours de qualification des Bleues pour le Mondial 2027, fait partie des nommées pour Le Ballon d'Or 2026. Une première nomination pour la Réunionnaise, qui fait la fierté de l'île. Avec 41 sélections en équipe nationale et ses 14 buts marqués pour la France, la joueuse n'a pas fini de faire parler d'elle (Photo DR)

Après une saison jugée exceptionnelle par les observateurs sportifs, Melvine Malard apporte à Chelsea son énergie contagieuse et son palmarès impressionnant, acquis à Manchester United.

"Quand on est avec moi, on ne s'ennuie pas !" avait un jour plaisanté Melvine Malard à propos de sa capacité à égayer le ciel gris et bas qui surplombe Carrington lit-on dans un communiqué.

"Quitter la chaleur tropicale de l'île de la Réunion à seulement 14 ans pour se lancer dans une carrière professionnelle en France métropolitaine a exigé un immense courage. Aujourd’hui, cette joie inébranlable et cette ambition sans relâche l’ont propulsée au sommet absolu de son sport, avec pour point d’orgue un transfert historique à Chelsea et une nomination bien méritée, peut-on lire sur le site du Ballon d'Or 2026.

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- La liste des nominées -

Selma Bacha (France, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Klara Bühl (Allemangne, Bayern Munich)

Esmee Brugts (Netherlands, FC Barcelona)

Mariona Caldentey (Espagne, Arsenal)

Scarlett Camberos (Mexique, Club América)

Kerstin Casparij (Netherlands, Manchester City)

Temwa Chawinga ( Malawi, Kansas City Current)

Cata Coll (Espagne, FC Barcelone)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Norvège, FC Barcelone)

Alex Greenwood (Angleterre, Manchester City)

Patri Guijarro (Espagne, FC Barcelona)

Pernille Harder ( Denmark, Bayern Munich)

Yui Hasegawa (Japon, Manchester City)

Rose Lavelle (Etats-unis, Gotham FC)

Mapi León (Espagne, FC Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brésil, Kansas City Current)

Melvine Malard (France, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japon, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Netherlands, Manchester City)

Ewa Pajor (Pologne, FC Barcelona)

Claudia Pina (Espagne, FC Barcelone)

Alexia Putellas (Espagne, FC Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (France, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Angleterre, Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Japon, Bayern Munich)

Caroline Weir (Ecosse, Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Belgique, Inter Milan/Como )

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