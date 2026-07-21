Margot Run lance la 4ème édition du "Trail K’Frine", un rendez-vous 100% féminin

Forte du succès rencontré lors des précédentes éditions, l'association Margot Run donne rendez-vous aux passionnées de course nature pour la 4e édition du Trail K'Frine, le dimanche 26 juillet 2026 à Saint-Denis. Cet événement sportif, entièrement dédié aux femmes, propose deux parcours accessibles à différents niveaux : un trail de 25 km et un trail de 12 km. Le départ des deux courses sera donné à 8h depuis le stade de La Redoute, à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo photo imazpress reunion )

Les K’Frines emprunteront un itinéraire traversant La Vigie, le Piton Trésor, le Colorado et La Fenêtre, au cœur d'un environnement naturel. Les participantes engagées sur le parcours de 25 km suivront quant à elles un itinéraire passant par le quartier de Petite Île avant de rejoindre La Fenêtre, puis l'arrivée à La Redoute.

Bien plus qu'une compétition, le Trail K'Frine est un rendez-vous qui célèbre le sport au féminin. L'événement vise à encourager la pratique du trail auprès des femmes et à rassembler des participantes de tous horizons, des débutantes aux traileuses les plus expérimentées, autour des valeurs de partage, de solidarité et de dépassement de soi.

L'ambition du Trail K'Frine est avant tout d'encourager chaque participante à oser se lancer, à relever son propre défi, à prendre confiance en ses capacités et à vivre une expérience sportive enrichissante, dans un environnement bienveillant où chacune peut évoluer à son rythme.

Margot Run, une association engagée en faveur de la pratique sportive au féminin.

La santé est un bien précieux qu’il convient de préserver. C'est dans cette dynamique que l’association Margot Run œuvre depuis plus de vingt ans pour sensibiliser les femmes aux bienfaits d'une activité physique régulière et encourager la pratique sportive à tous les âges de la vie.

Créée en 2005, Margot Run Trail est une association engagée qui promeut le sport au féminin autour de quatre valeurs fondamentales : la Femme, le Sport, la Solidarité et l’Environnement. Elle rassemble aujourd'hui près de 190 adhérentes et adhérents.

Présidée par Marguerite Hoarau, plus connue sous le prénom de « Margot », l'association incarne pleinement les valeurs qui l'animent.

Ancienne traileuse passionnée, elle a participé à quinze éditions du Grand Raid de La Réunion. Au fil de son parcours, elle a acquis une solide expérience de l'endurance, de la persévérance et de l'engagement, à La Réunion comme lors de nombreuses compétitions à l'étranger. Aujourd'hui, elle met ce riche parcours au service de l'association. Avec enthousiasme, elle accompagne les femmes, les encourage à croire en leurs capacités et leur transmet les valeurs de solidarité,

de convivialité et d'entraide qui sont au cœur de Margot Run.

Convaincue que le sport est un formidable vecteur de santé, de bien-être et de lien social, Margot poursuit son engagement avec la même énergie. À travers l'association, elle partage son goût de l'effort, son enthousiasme et sa volonté de rendre la pratique sportive accessible à toutes.

Vive le sport dans toute sa diversité !

- Trail K’Frine : 25km, 12km ou randonnée de 6km, chacune son défi -

Le Trail K’Frine est un événement qui met les femmes à l'honneur et valorise les bienfaits de l'activité physique.

Afin que chacune puisse y trouver sa place, Margot Run propose également une randonnée de 6 km. Accessible à tous les niveaux, ce format illustre la volonté de l'association de favoriser une pratique sportive ouverte à toutes et de faire du Trail K’Frine une véritable fête du sport au féminin.

Les inscriptions poursuivent leur progression, témoignant de l'engouement grandissant pour ce rendez-vous. À travers cette manifestation annuelle, Margot Run souhaite offrir aux femmes de La Réunion, ainsi qu’à celles venues d'ailleurs, l'opportunité de relever un défi sportif, de repousser leurs limites et de vivre une expérience collective placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la convivialité.

L'ambition est d’inscrire durablement le Trail K'Frine parmi les événements phare du calendrier sportif de Saint-Denis et d’en faire un rendez-vous incontournable du trail au féminin à La Réunion.

Cette nouvelle édition réunira plus de 450 participantes autour du Trail K’Frine et de sa randonnée, dans un esprit de sport, de partage et de dépassement de soi.

- Trail ti moune -

Départs à partir de 14H00 au stade de la Redoute à Saint-Denis. Le Trail ti moune est un événement sportif dédié aux jeunes participants âgés de 5 à 14 ans, avec des formats de course pensés pour chaque catégorie d’âge.

Organisée au cœur du site de La Redoute, cette épreuve offre aux enfants l’opportunité de découvrir l’univers du trail dans un cadre sécurisé, convivial et adapté à leur niveau. Véritable rendez-vous familial, le Trail ti moune encourage la transmission des valeurs du sport dès le plus jeune âge : le plaisir de l’effort, le respect, le partage et le dépassement de soi.

L’objectif est de donner aux enfants le goût de l’activité physique, de leur

permettre de vivre une première expérience sportive enrichissante et de partager un moment privilégié en famille. Chaque participation devient une occasion de progresser, de prendre confiance et de mesurer le chemin parcouru.

Le Trail ti moune souhaite ainsi valoriser les efforts, l’engagement et les réussites de chaque jeune participant(e), jusqu'à la fierté de franchir la ligne d’arrivée et de décrocher sa médaille.

