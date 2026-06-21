Para natation adaptée : Ethan Grondin survole les Championnats de France avec quatre titres et six records

Les nageurs réunionnais ont réalisé de belles performances lors des Championnats de France de para natation adaptée disputés, du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2026, au Centre nautique de Pau. En tête d'affiche, Ethan Grondin a marqué la compétition de son empreinte avec quatre titres nationaux et six records de France. (Photos DR)

Le jeune nageur du Club Sport Handicap du Nord (CSHN) a une nouvelle fois confirmé son statut de référence nationale chez les jeunes para nageurs adaptés. Ethan Grondin repart de Pau avec un impressionnant bilan : quatre titres de champion de France et six records de France établis au cours du week-end.

- Des médailles et des podiums -

Son coéquipier Julian Cazal s'est également illustré en atteignant deux finales nationales. Il termine au pied du podium sur le 100 mètres nage libre avec une quatrième place avant de prendre la septième place du 200 mètres nage libre.

Du côté de l'Organisation des Travailleurs Réunionnais (OTR), les performances ont également été au rendez-vous. Maël Rivière a signé trois records de France, tandis que sa sœur Sloane Rivière décroche une médaille de bronze sur le 50 mètres nage libre.

Cette compétition nationale marquait également une première expérience à ce niveau pour plusieurs nageurs de l'APSA. Melissa Wong, Emilio Hoareau et Mehdi Yaya ont pu se confronter à l'élite française et engranger une expérience précieuse pour la suite de leur parcours sportif. Naomie Rivière était quant à elle engagée comme jeune officielle pour sa première compétition nationale.

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Au terme de ces championnats, la délégation réunionnaise repart de Pau avec une moisson de médailles, de records et de résultats encourageants qui confirment la bonne dynamique de la para natation adaptée sur l'île.