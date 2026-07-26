[Photos] Tour Auto : Réhane Gany et Souka Zaneguy sur la plus haute marche du podium

Le Tour auto, 57ème du nom, s'est terminé ce dimanche 26 juillet 2026. Installés en tête depuis le début de la compétition ce vendredi après-midi, Réhane Gany et Souka Zaneguy ont franchi la ligne d'arrivée en tête avec un temps cumulé d’1 heure 33 minutes et 14 secondes. Ils s’imposent devant Damien Dorseuil et Jonathan Laup. Le tour s'est achevé sur la place de la liberté à Saint-Denis devant près de 500 personnes (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

- Le top 5 du classement final -

Tous les résultats sont ici.

- La joie des vainqueurs du Tour Auto 2026 -

"On était super bien ce week-end", dit Réhane Gany, qui remercie l'ensemble de ses partenaires. "Sans eux cela aurait été compliqué de rouler cette année", dit-il.

Il s'agit de sa troisième victoire de suite sur les rallyes réunionnais et la deuxième victoire sur le Tour Auto.

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- Réhane Gany en tête sur presque toutes les spéciales -

La course avait débuté sur les chapeaux de roue pour Damien Dorseuil, vainqueur lors de la spéciale des Trois Bancs.

Mais au final ce vendredi 24 juillet 2026, le jeune Rehane Gany a remporté la première étape avec un temps de 22 minutes et 29 secondes, devant Jonathan Laup et Nazim Bangui.

Pour la deuxième étape, le schéma est à peu près le même. Rehane Gany a dominé le classement général avec un chrono cumulé de 58 minutes et 23 secondes, tandis que Damien Dorseuil a récupéré la seconde place.

La troisième et dernière étape de ce dimanche 26 juillet a débuté sur le port de Saint-Pierre avant d’attaquer la boucle composée par Notre dame de la paix. Sans surprise Réhane Gany a culminé à la tête du classement général.

Au terme de la deuxième spéciale Monté Panon 1, le classement bascule. Damien Dorseuil s'impose avec 6 minutes et 36 secondes. Réhane Gany se retrouve à la troisième place.

Pour la troisième spéciale de Notre dame de la paix 2, il réaffirme sa position et conquiert la première place et conserve sa première place au classement général.

À la finale du Tour, Rehane Gany s’impose devant Damien Dorseuil, Jonathan Laup. Damien Dorseuil termine sur un temps d’1 heure 34 minutes et 31 secondes. Jonathan Laup aura maîtrisé sa troisième place en terminant avec un chrono d’1 heure 34 minutes et 52 secondes.

Organisé par l’association sportive automobile de La Réunion (ASAR), sous l'égide de la Ligue de sport automobile de La Réunion (LSAR), le Tour Auto a parcouru huit communes cette année : Saint-Denis, Sainte-Rose, Saint-Benoît, La Plaine-des-Palmistes, Le Tampon, Saint-Pierre et Trois-Bassins.

- Quelques incidents sur le Tour Auto -

À la suite du drame qui a coûté la vie à trois enfants lors du rallye de Saint-Joseph, la sécurité était une priorité pour les organisateurs.

Des zones prévues pour le public ont été délimitées par une rubalise verte. Cela n'a pourtant pas empêché plusieurs spectacteurs de ne pas respecter les règles, obligeant l'organisation à annuler la sixième spéciale de ce samedi 25 juillet 2026. "En cas de déplacement du public, la direction de courses déploie, bien entendu, le drapeau rouge qui arrête la course immédiatement", avait prévenu le président de la Ligue.

Un accident est également survenu entre la voiture 42 et un véhicule léger, sans faire de blessés.

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