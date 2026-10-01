Saint-Denis : la Mad Pride organisée au Barachois

Le samedi 3 octobre, le Barachois accueille la Mad Pride 974, autour du thème « Santé mentale, Mwin lé l’Art ! ». Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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Le samedi 3 octobre, le Barachois accueille la Mad Pride 974, autour du thème « Santé mentale, Mwin lé l’Art ! ». Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)