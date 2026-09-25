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Territoire de l’Ouest : les ports de plaisance recrutent

  • Publié le 25 septembre 2026 à 10:59
  • Actualisé le 25 septembre 2026 à 11:00
port de saint-gilles

Pour renforcer ses équipes au sein des ports de plaisance, le Territoire de l’Ouest recrute une / un maître de port adjoint.e et une / un chargé.e de mission (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Territoire de l’Ouest, Offres d'emploi

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