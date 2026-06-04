TO : le Trokali de Plateau Caillou temporairement fermé

Le Trokali de Plateau Caillou sera temporairement fermé à compter du 5 juin 2026 pour des travaux de réhabilitation. Sa réouverture est prévue en septembre 2026. A noter que pendant toute la durée du chantier, la déchèterie reste ouverte et accessible aux horaires habituels. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Les usagers sont inviter à utiliser les autres Trokali du territoire pour déposer ou récupérer gratuitement des objets.



"Ces travaux permettront d’améliorer les conditions d’accueil et de renforcer les actions de réemploi au service des habitants", précise le TO.

