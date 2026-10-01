Un atelier Réparali va avoir lieu à Saint-Leu ce vendredi

Un atelier Réparali va avoir lieu le vendredi 2 octobre 2026 de 9h30 à 12h30 au Comptoir du Vrac à Saint-Leu. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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Un atelier Réparali va avoir lieu le vendredi 2 octobre 2026 de 9h30 à 12h30 au Comptoir du Vrac à Saint-Leu. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)