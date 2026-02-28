À la une de ce dimanche : Iran attaqué, para-athlétisme, ce qui change, insolite, une péniche pour les sans-abri et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 1er mars 2026 : - Frappes américaines et israéliennes sur l'Iran : risque d'embrasement dans la région - Para-athlétisme : champion et recordman du monde de saut en longueur, le Réunionnais Mathieu Bon remet son titre en jeu - Allocations familiales, taxe sur les petits colis, carte grise… ce qui change dès le 1er mars - Insolite : un bébé singe et son doudou, 5.000 pour rester au lit et un moniteur d’auto-école sans permis - A Prague, une péniche pour accueillir des sans-abri de plus en plus nombreux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Samedi matin, l'histoire a basculé. L'Iran est sous le feu américain et israélien, après des frappes qui font craindre un embrasement dans la région. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu’il y avait de "nombreux signes" que le guide suprême iranien ait été tué samedi dans l’attaque américano-israélienne sur l’Iran, qui a riposté en frappant plusieurs pays arabes et Israël.

Ce dimanche 1er mars 2026, le jeune Réunionnais de Sainte-Marie, Mathieu Bon, 22 ans, neuroatypique s'envolera vers l'Hexagone et plus précisément au Creps de Reims pour se préparer pour les championnats du monde de saut en longueur. Il est le champion du monde en titre et et recordman du monde de la spécialité. La compétition aura lieu du 4 au 9 mars à Orense en Espagne

Le mois de mars 2026 marque l’entrée en vigueur de plusieurs changements qui impacteront directement le quotidien des Français. À compter du 1er mars, plusieurs mesures entrent en vigueur. Elles concernent le coût des certificats d’immatriculation ou encore l’application d’une taxe sur certains petits colis importés (Photo : sly/www.imazpress.com)

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 février 2026, le voici. Un petit singe fait fondre le cœur de milliers d’internautes, traînant partout une gigantesque peluche d’orang-outan. Le MEDES (l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales) offre 5.000 euros pour rester allongé et jeûner pendant 10 jours. Un moniteur d’auto-école enseignait... sans permis de conduire valide.

En cette soirée particulièrement glaciale, des dizaines de personnes font la queue pour passer la nuit sur l'Hermes, une péniche amarrée près de l'un des nombreux ponts qui enjambent la rivière Vltava à Prague, où le nombre de sans-abri connaît une augmentation inquiétante.

Matante Rosina nous annonce le retour de l'alizé, un peu plus humide que ces derniers jours. Les nuages s'installent ensuite sur les pentes comme à leur habitude. L'après-midi, ceux qui profitent des plages de l'ouest pourraient recevoir quelques gouttes qui débordent des hauts. La chaleur, elle, reste bien présente avec plus de 30°C sur le littoral.